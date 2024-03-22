То, что надо для вкусного поста: элементарный рецепт рулетиков с картошкой – лучше, чем пирожки

22 марта 2024, 15:18
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Источник:

"Семья Григоряк"

Постные блюда могут быть очень вкусными. Одним из таких являются картофельные рулетики из лаваша.

Томатный соус придаст блюду сочности. Обязательно попробуйте его приготовить – вам понравится.

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Лавашевые рулетики с картофелем

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 1 луковица;
– 40 миллилитров масла;
– соль по вкусу;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– 4 тонких лаваша;
– 500 миллилитров томатного соуса.

Приготовление:

  1. Картофель почистьте, сварите до готовности и растолките в пюре. Лук порежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистости.
  2. К пюре добавьте жареный лук, консервированную кукурузу, соль и хорошо перемешайте.
  3. Разверните лист лаваша и нанесите равномерным слоем картофельную начинку. Полейте 2 – 3 столовыми ложками томатного соуса и заверните рулетом.
  4. Прямоугольную форму застелите пергаментом, выложите в нее рулетики и полейте оставшимся томатным соусом.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 17 – 18 минут.
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Автор: Ольга Котів