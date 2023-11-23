Тройка блюд, от которых вы будете в восторге: что приготовить из вчерашних макарон

Воспользуйтесь тройкой наших беспроигрышных рецептов из вчерашних макарон. Простые ингредиенты способны превратить их в кулинарные шедевры.
Хорошая идея для ужина Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд
Пенне арабьята
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Почистите и мелко нашинкуйте 1 луковицу. Перец чили нарежьте тонкими слайсами.
- Налейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороду и добавьте зубчик чеснока, раздавленный ножом. Жарьте его минуту на среднем огне. Затем добавьте чили и лук. Жарьте их около 30 секунд.
- Влейте на сковороду в овощи 100 миллилитров томатного сока. Далее добавьте 100 миллилитров белого сухого вина. Выпаривайте жидкость, пока она не уменьшится вдвое и не загустеет до состояния соуса.
- Положите пасту в соус и добавьте в сковороду 100 миллилитров воды.
- Хорошо перемешайте и тушите еще минуту, после чего поперчите и посолите по вкусу.
- Перед подачей посыпьте блюдо 30 граммами пармезана.
Запеканка из макарон: пошаговый рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. К отварным макаронам добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
- Помидоры черри порежьте на 2 части, добавьте в макароны вместе с зеленью, зернами фенхеля и половиной тертого сыра.
- Переложите в форму для запекания, посыпьте второй половиной тертого сыра и запеките в духовке в течение 15 – 20 минут.
Вчерашние макароны – прекрасная основа для блюд / Фото Unsplash
Рецепт пасты с соусом Болоньезе – пошаговый рецепт
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сделайте фарш для соуса из 300 граммов мякоти говядины. После этого перебейте блендером 300 граммов томатов.
- Нарежьте кубиками 150 граммов свиной грудинки и 1 луковицу. Приблизительно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь.
- Сковороду с 2 – 3 столовыми ложками оливкового масла разогрейте. Переложите кубики бекона и подрумяньте.
- Добавьте кубики моркови, лука и стебель сельдерея. Готовьте 3 – 4 минуты.
- Затем отправьте на сковороду фарш. Постоянно помешивая, подрумяньте его.
- Далее влейте в сковороду 100 миллилитров красного вина и выпаривайте его в течение 1 – 2 минут, чтобы остался только винный аромат.
- После этого влейте томатное пюре и тушите на маленьком огне 20 – 30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В конце приготовления влейте 200 миллилитров молока 2,5% и тушите еще 5 – 7 минут.
- Далее добавьте макароны и продержите их на сковороде ориентировочно 5 минут.
- По желанию можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.
Приятного аппетита!