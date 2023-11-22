Этот вкус удивит многих: Клопотенко сказал, как правильно приготовить цветную капусту в кляре

Это блюдо сочетает в себе легкость, быстроту и пользу, ведь при запекании не используется масло. Однако такую цветную капусту можно сделать и на сковороде.

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Рецепт вкусной цветной капусты в кляре

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов цветной капусты;

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки муки;

– 4 столовые ложки панировочных сухарей.



Цветная капуста по этому рецепту понравится многим / Фото Unsplash

Приготовление:

500 граммов цветной капусты тщательно помойте, высушите и разделите на соцветия. Отварите их в кипящей воде 5 – 10 минут – время зависит от размера соцветий. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Подготовьте ингредиенты для кляра. Взбейте и посолите 2 яйца. В 2 отдельные миски выложите 4 столовых ложки сухарей и 2 столовых ложки муки. Отварную и охлажденную капусту запанируйте сначала в муке, затем в яйце, а затем в сухарях. Выложите запанированные соцветия на застеленный пергаментом противень или в форму и запекайте 20 минут при 180 градусах.

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