Этот вкус удивит многих: Клопотенко сказал, как правильно приготовить цветную капусту в кляре

Это блюдо сочетает в себе легкость, быстроту и пользу, ведь при запекании не используется масло. Однако такую цветную капусту можно сделать и на сковороде.
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Рецепт вкусной цветной капусты в кляре
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Цветная капуста по этому рецепту понравится многим / Фото Unsplash
Приготовление:
- 500 граммов цветной капусты тщательно помойте, высушите и разделите на соцветия. Отварите их в кипящей воде 5 – 10 минут – время зависит от размера соцветий.
- Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Подготовьте ингредиенты для кляра. Взбейте и посолите 2 яйца. В 2 отдельные миски выложите 4 столовых ложки сухарей и 2 столовых ложки муки.
- Отварную и охлажденную капусту запанируйте сначала в муке, затем в яйце, а затем в сухарях.
- Выложите запанированные соцветия на застеленный пергаментом противень или в форму и запекайте 20 минут при 180 градусах.