Трійка страв, від яких ви будете в захваті: що приготувати з вчорашніх макаронів

Скористайтеся трійкою наших безпрограшних рецептів з вчорашніх макаронів. Прості інгредієнти здатні перетворити їх у кулінарні шедеври.
Гарна ідея для вечері Як готувати яловичину швидко і з задоволенням: покрокові рецепти смачних страв
Пене араб'ята
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Почистьте і дрібно наріжте 1 цибулину. Перець чилі наріжте тонкими слайсами.
- Налийте 2 столові ложки оливкової олії на пательню та додайте зубчик часнику, розчавлений ножем. Смажте його хвилину на середньому вогні. Потім додайте чилі та цибулю. Смажте їх приблизно 30 секунд.
- Влийте на пательню до овочів 100 мілілітрів томатного соку. Далі додайте 100 мілілітрів білого сухого вина. Випарюйте рідину, поки вона не зменшиться вдвічі та не загусне до стану соусу.
- Покладіть пасту до соусу і додайте до пательні 100 мілілітрів води.
- Добре перемішайте і тушкуйте ще хвилину, після чого поперчіть і посоліть до смаку.
- Перед подачею посипте страву 30 грамами пармезану.
Запіканка з макаронів: покроковий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. До відварених макаронів додайте оливкову олію і добре перемішайте.
- Помідори чері поріжте на 2 частини, додайте до макаронів разом із зеленню, зернами фенхелю і половиною тертого сиру.
- Перекладіть у форму для запікання, посипте другою половиною тертого сиру і запечіть в духовці протягом 15 – 20 хвилин.
Вчорашні макарони – прекрасна основа для страви / Фото Unsplash
Рецепт пасти з соусом Болоньєзе – покроковий рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зробіть фарш для соусу з 300 грамів м'якоті яловичини. Після цього перебийте блендером 300 грамів томатів.
- Наріжте кубиками 150 грамів свинячої грудинки та 1 цибулину. Приблизно такими ж кубиками наріжте 2 стебла селери та 1 моркву.
- Пательню з 2 – 3 столовими ложками оливкової олії розігрійте. Перекладіть неї кубики бекону та підрум'яньте.
- Додайте кубики моркви, цибулі та стебла селери. Готуйте 3 – 4 хвилини.
- Потім відправте на пательню фарш. Постійно помішуючи, підрум'яньте його.
- Далі влийте на пательню 100 мілілітрів червоного вина та випарюйте його протягом 1 – 2 хвилин, щоб залишився лише винний аромат.
- Після цього влийте томатне пюре і тушкуйте на маленькому вогні 20 – 30 хвилин. Додайте сіль і перець до смаку.
- У кінці приготування влийте 200 мілілітрів молока 2,5% і тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.
- Далі додайте макарони і протримайте їх на пательні орієнтовно 5 хвилин.
- За бажанням можете посипати готову страву тертим пармезаном.
Смачного!