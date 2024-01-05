В каком порядке нужно класть овощи: простой рецепт постного борща на Второй Сочельник

В Украине существует десятка рецептов борща. Они варьируются в зависимости от региона, однако на Второй Святой вечер принято готовить именно постный борщ.

Вариантов борща без мяса очень много. Среди них – постный борщ Полесья, где в него добавляют мед. Так же есть опции с добавлением грибов и фасоли, а также постный борщ с килькой.

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Рецепт постного борща на Второй сочельник

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

– 4 картофелины;– 2 свеклы;– 1 морковь;– 0,5 небольшой или 1/3 средней головки капусты;– 2 помидора или 2 столовые ложки томатной пасты;– 3 зубчика чеснока;– 2 литра воды;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Все овощи промойте и очистите. Картошку, морковь и свеклу нарежьте на средние кубики. Морковь и свеклу можно потереть на терке. Капусту мелко нашинкуйте. С помидоров снимите кожуру и измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс. В кастрюлю налейте около 2 литров и поставьте закипать. Выложите в кипяток картофель, морковь, свеклу и капусту. Затем в кастрюлю поместите измельченные томаты или томатную пасту, чеснок и специи. Оставьте под крышкой, чтобы борщ без мяса немного настоял. Разлейте борщ в тарелки и украсьте зеленью.