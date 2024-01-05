В каком порядке нужно класть овощи: простой рецепт постного борща на Второй Сочельник
5 января 2024, 08:02Читати новину українською
Источник:Апостроф
В Украине существует десятка рецептов борща. Они варьируются в зависимости от региона, однако на Второй Святой вечер принято готовить именно постный борщ.
Вариантов борща без мяса очень много. Среди них – постный борщ Полесья, где в него добавляют мед. Так же есть опции с добавлением грибов и фасоли, а также постный борщ с килькой.
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Рецепт постного борща на Второй сочельник
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 4 картофелины;
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 0,5 небольшой или 1/3 средней головки капусты;
– 2 помидора или 2 столовые ложки томатной пасты;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 литра воды;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Все овощи промойте и очистите.
- Картошку, морковь и свеклу нарежьте на средние кубики.
- Морковь и свеклу можно потереть на терке.
- Капусту мелко нашинкуйте.
- С помидоров снимите кожуру и измельчите ножом.
- Чеснок пропустите через пресс.
- В кастрюлю налейте около 2 литров и поставьте закипать.
- Выложите в кипяток картофель, морковь, свеклу и капусту.
- Затем в кастрюлю поместите измельченные томаты или томатную пасту, чеснок и специи.
- Оставьте под крышкой, чтобы борщ без мяса немного настоял.
- Разлейте борщ в тарелки и украсьте зеленью.