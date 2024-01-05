Варіантів борщу без м’яса дуже багато. Серед них – пісний борщ Полісся, де у нього додають мед. Тако ж є опції з додаванням грибів та квасолі, і навіть пісний борщ з кількою.
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Рецепт пісного борщу на Другий Святвечір
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Всі овочі промийте та очистіть.
- Картоплю, моркву та буряк наріжте на середні кубики.
- Моркву та буряк можна потерти на терці.
- Капусту дрібно нашаткуйте.
- З помідорів зніміть шкірку та подрібніть їх ножем.
- Часник пропустіть через прес.
- У каструлю налийте приблизно 2 літри та поставте закипати.
- Викладіть в окріп картоплю, моркву, буряк та капусту.
- Згодом у каструлю помістіть подрібнені томати чи томатну пасту, часник та спеції.
- Залиште під кришкою, щоб борщ без м'яса трохи настоявся.
- Розлийте борщ в тарілки та прикрасьте зеленню.