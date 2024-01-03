Какие вареники нужно приготовить на Второй Сочельник: их варили еще наши предки

Вареники – обрядовое блюдо на Сочельник, символизирующее сытость и достаток. Их следует обязательно приготовить и на Голодную кутью.

Вареники на Сочельник – одно из обязательных блюд на нашем столе перед Крещением. Начинками могут служить капуста, картофель, гречка, а в нашем случае – фасоль и грибы.

К теме Готовим вареники: что нужно добавить в тесто и начинку для идеального результата

Рецепт вареников с фасолью и грибами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 250 грамм муки;– 4 яйца;– 120 миллилитров воды;– 120 грамм фасоли сухой;– 40 грамм сушеных грибов;– соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Фасоль замочите с вечера, сварите до готовности, заправьте солью и перцем и перетрите сквозь жидкое сито. Сушеные грибы промойте, замочите в холодной воде на 4 – 5 часов и отварите до готовности. Вареные грибы следует мелко порубить и обжарьте на растительном масле с луком. Соедините с протертой фасолью. Для приготовления теста смешайте тёплую воду, яйца, соль и замесите тесто. Раскатайте его в пласт и разрежьте пополам. На половину раскатанного теста выложите шарики фарша из фасоли и грибов на расстоянии 7 сантиметров друг от друга и накройте их второй половиной теста. Вареники вырежьте специальной формой или стаканом и тщательно защипните края. Подготовленные вареники окуните в кипящий подсоленный кипяток, помешайте и варите 10 минут. Когда их вытащите, заправьте жареным луком.

Для того чтобы все получилось идеально: пошаговыйтесто на вареники.