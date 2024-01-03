Вареники на Святвечір – одна з обов’язкових страв на нашому столі перед Водохрещам. Начинками можуть слугувати капуста, картоплю, гречка, а у нашому випадку – квасоля та гриби.

До теми Готуємо вареники: що потрібно додати в тісто та начинку для ідеального результату

Рецепт вареників з квасолею та грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Квасолю замочіть звечора, зваріть до готовності, заправте сіллю та перцем і перетріть крізь рідке сито.
  2. Сушені гриби промийте, замочіть в холодній воді на 4 – 5 годин і відваріть до готовності.
  3. Варені гриби слід дрібно посікти та обсмажте на олії з цибулею.
  4. З'єднайте з протертою квасолею.
  5. Для приготування тіста змішайте теплу воду, яйця, сіль і замісіть тісто.
  6. Розкачайте його в пласт та розріжте навпіл.
  7. На половину розкачаного тіста викладіть кульки фаршу з квасолі та грибів на відстані 7 сантиметрів одна від одної і накрийте їх другою половиною тіста.
  8. Вареники виріжте спеціальною формою або склянкою і ретельно защипніть краї.
  9. Підготовлені вареники занурте в киплячий підсолений окріп, помішайте і варіть 10 хвилин.
  10. Коли їх виймете, заправте смаженою цибулею.