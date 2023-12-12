Традиционно вареники на праздники готовят из вкусных ингредиентов, таких как картофель, тушеная капуста, грибы. Однако одним из важнейших процессов приготовления является формирование идеального теста.
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Рецепт теста для вареников
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Особый вкус украинской кухни / Фото pexels
Приготовление:
- Просейте муку вместе с солью и высыпьте ее в большую миску.
- Налейте половину воды.
- Энергично замесите тесто.
- Постепенно добавьте оставшуюся воду и продолжайте месить тесто.
- Оно должно быть гибким и легко сниматься с вашей руки. Вымешанное тесто выложите в миску, накройте салфеткой и поставьте в теплое место на 10 минут.
- Положите тесто на стол и тонко раскатайте.
- Вырежьте кружочки стаканом.
- На каждый кружочек выложите порцию начинки и слепите вареники. Варите порциями в подсоленной кипящей воде.
- Выньте шумовкой. Подавайте горячими с разными добавками в зависимости от вкуса начинки.