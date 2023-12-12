Традиционно вареники на праздники готовят из вкусных ингредиентов, таких как картофель, тушеная капуста, грибы. Однако одним из важнейших процессов приготовления является формирование идеального теста.

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Рецепт теста для вареников

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Особый вкус украинской кухни / Фото pexels

Приготовление:

  1. Просейте муку вместе с солью и высыпьте ее в большую миску.
  2. Налейте половину воды.
  3. Энергично замесите тесто.
  4. Постепенно добавьте оставшуюся воду и продолжайте месить тесто.
  5. Оно должно быть гибким и легко сниматься с вашей руки. Вымешанное тесто выложите в миску, накройте салфеткой и поставьте в теплое место на 10 минут.
  6. Положите тесто на стол и тонко раскатайте.
  7. Вырежьте кружочки стаканом.
  8. На каждый кружочек выложите порцию начинки и слепите вареники. Варите порциями в подсоленной кипящей воде.
  9. Выньте шумовкой. Подавайте горячими с разными добавками в зависимости от вкуса начинки.