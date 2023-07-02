Имея под рукой помидоры, чеснок, мясо и другие ингредиенты вы можете быстро и легко приготовить мексиканское тако.
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Что это за блюдо?
Тако – одна из самых известных мексиканских закусок. Пшеничные лепешки наполняют вкусными начинками: мясом, овощами, творогом и т.д., так что каждый найдет для себя нужный набор. Специи тоже важны, ведь мексиканская кухня выразительна, ароматна и пряна.
Рецепт тако
- Время: 20 минут
- Порцй: 4
Просто и быстро / Фото unsplash
Приготовление:
- Обжарьте мясо на сковороде.
- Туда же выложите консервированные помидоры.
- Добавьте измельченный чеснок и специи.
- Все перемешайте и тушите на среднем огне около 30 минут.
- В конце добавьте сливки.
- Нарежьте огурец и лук кубиками и выложите в миску.
- В другой миске соедините порванный лист салата с творогом.
- Выложите в лепешку немного мяса, свежих овощей и листьев салата с начинкой.
- Закатайте – и готово!