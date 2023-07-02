Маючи під рукою помідори, часник, м’ясо та інші інгредієнти, ви можете швидко й легко приготувати мексиканське тако.
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Що це за страва?
Тако – одна з найвідоміших мексиканських закусок. Пшеничні коржі наповнюють смачними начинками: м'ясом, овочами, сиром тощо, так що кожен знайде для себе потрібний набір. Спеції теж важливі, адже мексиканська кухня виразна, ароматна і пряна.
Рецепт тако
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Просто та швидко / Фото unsplash
Приготування:
- Обсмажте м'ясо на пательні.
- Туди ж викладіть консервовані помідори.
- Додайте подрібнений часник та спеції.
- Все перемішайте і тушкуйте на середньому вогні близько 30 хвилин.
- В кінці додайте вершки.
- Наріжте кубиками огірок і цибулю та викладіть в миску.
- В іншій мисці з’єднайте порваний лист салату з сиром.
- Викладіть в корж трохи м’яса, свіжих овочів і листя салату з начинкою.
- Закатайте – і готово!