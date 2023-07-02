Маючи під рукою помідори, часник, м’ясо та інші інгредієнти, ви можете швидко й легко приготувати мексиканське тако.

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Що це за страва?

Тако – одна з найвідоміших мексиканських закусок. Пшеничні коржі наповнюють смачними начинками: м'ясом, овочами, сиром тощо, так що кожен знайде для себе потрібний набір. Спеції теж важливі, адже мексиканська кухня виразна, ароматна і пряна.

Рецепт тако

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Просто та швидко / Фото unsplash

Інгредієнти:

– пів кілограма курячого фаршу;

– 300 грамів консервованих помідорів;

– базилік до смаку;

– чорний перець до смаку;

– сіль до смаку;

– кілька зубчиків часнику;

– 2 огірки;

– 1 цибуля;

– 100 грамів вершків 18%;

– 100 грамів тертого сиру;

– 200 грамів листя салату;

– 8 готових тортильї.

Приготування:

Обсмажте м'ясо на пательні.

Туди ж викладіть консервовані помідори.

Додайте подрібнений часник та спеції.

Все перемішайте і тушкуйте на середньому вогні близько 30 хвилин.

В кінці додайте вершки.

Наріжте кубиками огірок і цибулю та викладіть в миску.

В іншій мисці з’єднайте порваний лист салату з сиром.

Викладіть в корж трохи м’яса, свіжих овочів і листя салату з начинкою.

Закатайте – і готово!

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