Маючи під рукою помідори, часник, м’ясо та інші інгредієнти, ви можете швидко й легко приготувати мексиканське тако.

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Що це за страва?

Тако – одна з найвідоміших мексиканських закусок. Пшеничні коржі наповнюють смачними начинками: м'ясом, овочами, сиром тощо, так що кожен знайде для себе потрібний набір. Спеції теж важливі, адже мексиканська кухня виразна, ароматна і пряна.

Рецепт тако

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Просто та швидко / Фото unsplash

Приготування:

  • Обсмажте м'ясо на пательні.
  • Туди ж викладіть консервовані помідори.
  • Додайте подрібнений часник та спеції.
  • Все перемішайте і тушкуйте на середньому вогні близько 30 хвилин.
  • В кінці додайте вершки.
  • Наріжте кубиками огірок і цибулю та викладіть в миску.
  • В іншій мисці з’єднайте порваний лист салату з сиром.
  • Викладіть в корж трохи м’яса, свіжих овочів і листя салату з начинкою.
  • Закатайте – і готово!