Приготовленные таким способом кабачки получаются просто невероятными. Лучше всего есть сразу из духовки – теплыми и свежими они вкусны больше всего.
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Рецепт кабачков в духовке
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Раз – и готово / Фото unsplash
Приготовление:
- Кабачок помойте и разрежьте продольно на несколько кусков.
- В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец.
- Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут.
- Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.