Рецепт родом из Мексики: тако – что это за блюдо и как правильно его готовить

Тако – это блюдо мексиканской кухни из фарша и овощей. Думаете, ее тяжело приготовить? С нашим рецептом – конечно нет!

Имея под рукой помидоры, чеснок, мясо и другие ингредиенты вы можете быстро и легко приготовить мексиканское тако.

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Что это за блюдо?

Тако – одна из самых известных мексиканских закусок. Пшеничные лепешки наполняют вкусными начинками: мясом, овощами, творогом и т.д., так что каждый найдет для себя нужный набор. Специи тоже важны, ведь мексиканская кухня выразительна, ароматна и пряна.

Рецепт тако

Время : 20 минут

: 20 минут Порцй: 4

Просто и быстро / Фото unsplash

Ингредиенты

полкилограмма куриного фарша;

– 300 грамм консервированных помидоров;

– базилик по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– несколько зубчиков чеснока;

– 2 огурца;

– 1 лук;

– 100 грамм сливок 18%;

– 100 грамм тертого сыра;

– 200 грамм листьев салата;

– 8 готовых тортильи.

Приготовление:

Обжарьте мясо на сковороде.

Туда же выложите консервированные помидоры.

Добавьте измельченный чеснок и специи.

Все перемешайте и тушите на среднем огне около 30 минут.

В конце добавьте сливки.

Нарежьте огурец и лук кубиками и выложите в миску.

В другой миске соедините порванный лист салата с творогом.

Выложите в лепешку немного мяса, свежих овощей и листьев салата с начинкой.

Закатайте – и готово!