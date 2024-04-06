Восхитительный вкус и изысканная подача: как приготовить салат с айсбергом
6 апреля 2024, 14:33Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Салат айсберг является одним из самых популярных видов зелени. Этот сорт салата известен своей хрустящей текстурой и освежающим вкусом, что делает его идеальным вариантом для закуски.
Айсберг прекрасно сочетается с различными ингредиентами, такими как томаты, огурцы, перец, морковь и куриное мясо. Он может быть использован как основа для салатов, сэндвичей, бургеров или даже горячих блюд.
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Что приготовить с салатом айсберг
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– пол головки салата айсберг;
– 4 столовые ложки измельченного лука;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки;
– 1 красный перец;
– 1/4 луковицы;
– 1 огурец;
– 1 помидор;
– 80 грамм мягкого сыра;
– соус: 4 столовые ложки оливкового масла экстра, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка меда, соль, перец, 1 чайная ложка орегано.
Приготовление:
- Салат промойте и тщательно обсушите.
- Нарежьте его и положите в миску.
- Добавьте лук и петрушку и перемешайте.
- Добавьте нарезанный кубиками перец и мелко нарезанный лук.
- Добавьте очищенные и разрезанные пополам огурцы и нарезанные кубиками помидоры или нарезанные пополам помидоры черри.
- Смешайте все в салатнике.
- Ингредиенты для соуса тщательно перемешайте и полейте листья салата.
- Переложите в салатник и украсьте сверху кубиками сыра.