Восхитительный вкус и изысканная подача: как приготовить салат с айсбергом

6 апреля 2024, 14:33
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Источник:

Kwestia smaku

Салат айсберг является одним из самых популярных видов зелени. Этот сорт салата известен своей хрустящей текстурой и освежающим вкусом, что делает его идеальным вариантом для закуски.

Айсберг прекрасно сочетается с различными ингредиентами, такими как томаты, огурцы, перец, морковь и куриное мясо. Он может быть использован как основа для салатов, сэндвичей, бургеров или даже горячих блюд.

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Что приготовить с салатом айсберг

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– пол головки салата айсберг;
– 4 столовые ложки измельченного лука;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки;
– 1 красный перец;
– 1/4 луковицы;
– 1 огурец;
– 1 помидор;
– 80 грамм мягкого сыра;
– соус: 4 столовые ложки оливкового масла экстра, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка меда, соль, перец, 1 чайная ложка орегано.

Приготовление:

  1. Салат промойте и тщательно обсушите.
  2. Нарежьте его и положите в миску.
  3. Добавьте лук и петрушку и перемешайте.
  4. Добавьте нарезанный кубиками перец и мелко нарезанный лук.
  5. Добавьте очищенные и разрезанные пополам огурцы и нарезанные кубиками помидоры или нарезанные пополам помидоры черри.
  6. Смешайте все в салатнике.
  7. Ингредиенты для соуса тщательно перемешайте и полейте листья салата.
  8. Переложите в салатник и украсьте сверху кубиками сыра.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська