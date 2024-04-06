Айсберг чудово поєднується з різними інгредієнтами, такими як томати, огірки, перець, морква та куряче м'ясо. Він може бути використаний як основа для салатів, сендвічів, бургерів або навіть гарячих страв.

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Що приготувати з салатом айсберг

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Салат промийте і ретельно обсушіть.
  2. Наріжте його і покладіть в миску.
  3. Додайте цибулю і петрушку і перемішайте.
  4. Додайте нарізаний кубиками перець і дрібно нарізану цибулю.
  5. Додайте очищені та розрізані навпіл огірки та нарізані кубиками помідори або нарізані навпіл помідори черрі.
  6. Змішайте все у салатнику.
  7. Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте листя салату.
  8. Перекладіть в салатник і прикрасьте зверху кубиками сиру.