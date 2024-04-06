Айсберг чудово поєднується з різними інгредієнтами, такими як томати, огірки, перець, морква та куряче м'ясо. Він може бути використаний як основа для салатів, сендвічів, бургерів або навіть гарячих страв.

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Що приготувати з салатом айсберг

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пів головки салату айсберг;

– 4 столові ложки подрібненої цибулі;

– 2 столові ложки подрібненої петрушки;

– 1 червоний перець;

– 1/4 цибулини;

– 1 огірок;

– 1 помідор;

– 80 грамів м'якого сиру;

– соус: 4 столові ложки оливкової олії екстра, 1 столова ложка лимонного соку, 1 чайна ложка меду, сіль, перець, 1 чайна ложка орегано.

Приготування:

Салат промийте і ретельно обсушіть. Наріжте його і покладіть в миску. Додайте цибулю і петрушку і перемішайте. Додайте нарізаний кубиками перець і дрібно нарізану цибулю. Додайте очищені та розрізані навпіл огірки та нарізані кубиками помідори або нарізані навпіл помідори черрі. Змішайте все у салатнику. Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте листя салату. Перекладіть в салатник і прикрасьте зверху кубиками сиру.

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