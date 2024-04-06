Айсберг чудово поєднується з різними інгредієнтами, такими як томати, огірки, перець, морква та куряче м'ясо. Він може бути використаний як основа для салатів, сендвічів, бургерів або навіть гарячих страв.
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Що приготувати з салатом айсберг
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Салат промийте і ретельно обсушіть.
- Наріжте його і покладіть в миску.
- Додайте цибулю і петрушку і перемішайте.
- Додайте нарізаний кубиками перець і дрібно нарізану цибулю.
- Додайте очищені та розрізані навпіл огірки та нарізані кубиками помідори або нарізані навпіл помідори черрі.
- Змішайте все у салатнику.
- Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте листя салату.
- Перекладіть в салатник і прикрасьте зверху кубиками сиру.