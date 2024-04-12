Завтрак – это не только первая еда дня, но и ритуал, который задает тон вашему утру и, возможно, даже дню. Хрустящие тосты с нежным расплавленным сыром и сладкой кукурузой не только невероятно вкусные, но и очень просты в приготовлении.

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Тосты с сыром и кукурузой с сыром и кукурузой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Как приготовить тосты на завтракЗамечательный завтрак / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Разогрейте гриль или сковородку на среднем огне.
  2. Натрите сыр.
  3. Откройте банку кукурузы и слейте жидкость.
  4. Нарежьте небольшие кусочки красного перца.
  5. Смешайте сыр, кукурузу и красный перец в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
  6. Смажьте одну сторону каждого куска хлеба маслом.
  7. Распределите смесь сыра, кукурузы и перца на несмащенную сторону одного куска хлеба, а затем накройте вторым куском хлеба, маслом вниз.
  8. Положите тосты на горячий гриль масляной стороной вниз и готовьте до золотистой корочки, затем переверните на другую сторону.
  9. Готовые тосты переложите на тарелку и нарежьте пополам по диагонали.