Завтрак – это не только первая еда дня, но и ритуал, который задает тон вашему утру и, возможно, даже дню. Хрустящие тосты с нежным расплавленным сыром и сладкой кукурузой не только невероятно вкусные, но и очень просты в приготовлении.
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Тосты с сыром и кукурузой с сыром и кукурузой
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Замечательный завтрак / Фото unsplash
Приготовление:
- Разогрейте гриль или сковородку на среднем огне.
- Натрите сыр.
- Откройте банку кукурузы и слейте жидкость.
- Нарежьте небольшие кусочки красного перца.
- Смешайте сыр, кукурузу и красный перец в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
- Смажьте одну сторону каждого куска хлеба маслом.
- Распределите смесь сыра, кукурузы и перца на несмащенную сторону одного куска хлеба, а затем накройте вторым куском хлеба, маслом вниз.
- Положите тосты на горячий гриль масляной стороной вниз и готовьте до золотистой корочки, затем переверните на другую сторону.
- Готовые тосты переложите на тарелку и нарежьте пополам по диагонали.