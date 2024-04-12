Сніданок – це не лише перша їжа дня, а й ритуал, який задає тон вашому ранку і, можливо, навіть дню. Хрусткі тости з ніжним розплавленим сиром і солодкою кукурудзою не тільки неймовірно смачні, але й надзвичайно прості у приготуванні.

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Тости з сиром та кукурудзою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Як приготувати тости на сніданокЧудовий сніданок / Фото unsplash

Приготування:

  1. Розігрійте гриль або сковорідку на середньому вогні.
  2. Натріть сир.
  3. Відкрийте банку кукурудзи та злийте рідину.
  4. Наріжте невеликі шматочки червоного перцю.
  5. Змішайте сир, кукурудзу і червоний перець в мисці, додайте сіль і перець до смаку.
  6. Змастіть одну сторону кожного шматка хліба маслом.
  7. Розподіліть суміш сиру, кукурудзи та перцю на незмащену сторону одного шматка хліба, а потім накрийте другим шматком хліба, маслом вниз.
  8. Покладіть тости на гарячий гриль масляною стороною вниз і готуйте до золотистої скоринки, потім переверніть на іншу сторону.
  9. Готові тости перекладіть на тарілку і наріжте навпіл по діагоналі.