Сніданок – це не лише перша їжа дня, а й ритуал, який задає тон вашому ранку і, можливо, навіть дню. Хрусткі тости з ніжним розплавленим сиром і солодкою кукурудзою не тільки неймовірно смачні, але й надзвичайно прості у приготуванні.

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Тости з сиром та кукурудзою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Чудовий сніданок / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 шматки білого хліба для тостів;

– 50 грамів чеддера або іншого твердого сиру;

– 2 – 3 столові ложки консервованої кукурудзи;

– 1 невеликий шматочок червоного перцю (нарізаний);

– сіль і перець (за бажанням);

– масло (для змащування тостів).

Приготування:

Розігрійте гриль або сковорідку на середньому вогні. Натріть сир. Відкрийте банку кукурудзи та злийте рідину. Наріжте невеликі шматочки червоного перцю. Змішайте сир, кукурудзу і червоний перець в мисці, додайте сіль і перець до смаку. Змастіть одну сторону кожного шматка хліба маслом. Розподіліть суміш сиру, кукурудзи та перцю на незмащену сторону одного шматка хліба, а потім накрийте другим шматком хліба, маслом вниз. Покладіть тости на гарячий гриль масляною стороною вниз і готуйте до золотистої скоринки, потім переверніть на іншу сторону. Готові тости перекладіть на тарілку і наріжте навпіл по діагоналі.

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