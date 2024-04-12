Сніданок – це не лише перша їжа дня, а й ритуал, який задає тон вашому ранку і, можливо, навіть дню. Хрусткі тости з ніжним розплавленим сиром і солодкою кукурудзою не тільки неймовірно смачні, але й надзвичайно прості у приготуванні.
Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Тости з сиром та кукурудзою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Чудовий сніданок / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте гриль або сковорідку на середньому вогні.
- Натріть сир.
- Відкрийте банку кукурудзи та злийте рідину.
- Наріжте невеликі шматочки червоного перцю.
- Змішайте сир, кукурудзу і червоний перець в мисці, додайте сіль і перець до смаку.
- Змастіть одну сторону кожного шматка хліба маслом.
- Розподіліть суміш сиру, кукурудзи та перцю на незмащену сторону одного шматка хліба, а потім накрийте другим шматком хліба, маслом вниз.
- Покладіть тости на гарячий гриль масляною стороною вниз і готуйте до золотистої скоринки, потім переверніть на іншу сторону.
- Готові тости перекладіть на тарілку і наріжте навпіл по діагоналі.