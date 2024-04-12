Буженина – блюдо, которое представляет собой большой кусок мяса, обычно свинины, запеченный в духовке. Мясо перед приготовлением маринуют в специях, а затем медленно запекают до готовности.

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Буженина в духовке

Время: 3 часа

3 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма свинины;

– 4 зубчика чеснока;

– пол столовой ложки соли;

– 15 грамм специй для свинины;

– 300 грамм лука.

Приготовление:

Мясо резать не нужно, лучше образа купить цельный и красивый кусок. Помойте его под проточной водой и обсушите с помощью бумажного полотенца. Сначала подготовьте несколько зубчиков чеснока, очистив их от кожуры. Далее, возьмите большой кусок свинины и сделайте в нем несколько глубоких надрезов, куда аккуратно вставьте подготовленные дольки чеснока. Осторожно натрите весь кусок мяса солью и приправами, хорошо втирая их в мясо. Лук почистите и нарежьте на кольца примерно полусантиметровой толщины, выложите их на дно миски или другой емкости, где будет мариноваться мясо. Мясной кусок разместите на луковой "подушке", а сверху и по бокам покройте его плотным слоем оставшихся колец лука. Закройте емкость с мясом пищевой пленкой для защиты от высыхания и отправьте в холодильник на 24 часа для маринования. Когда мясо готово к запеканию, застелите противень фольгой и выложите на нее маринованное мясо вместе с луком. Покройте свинину дополнительным куском фольги, плотно закрыв края, и отправьте в духовку, предварительно нагретую до 220 градусов Цельсия, на один час тридцать минут. После этого снимите верхний слой фольги, чтобы мясо смогло подрумяниться, и продолжайте запекание еще около 30 минут. После готовности дайте буженине остыть прямо в духовке, а затем на дополнительные два часа поместите ее в холодильник. Рекомендуется нарезать мясо уже охлажденным, так оно будет сохранять форму и станет более сочным и нежным благодаря времени, проведенному на пропитку.

Буженина с черносливом

Время: 3 часа

3 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма свинины;

– 150 грамм чернослива;

– соль, специи по вкусу;

– 15 грамм соевого соуса;

– 20 грамм горчицы;

– 15 грамм чеснока (примерно 4 зубчика).

Приготовление:

Сначала положите чернослив на 10 минут в горячую воду, затем слейте воду через сито и дайте высохнуть. Для приготовления маринада смешайте в емкости соевый соус, горчицу и мелко нарезанный чеснок до получения гладкой массы. Омойте мясо под проточной водой и аккуратно высушите с помощью кухонного полотенца. На свинине сделайте неглубокие надрезы с одной стороны и вставьте в них подготовленный чернослив. Натрите мясо со всех сторон специями и солью, тщательно втирая их в поверхность. Поместите кусок мяса на кусок фольги и равномерно покройте маринадом. Заверните мясо в фольгу, герметично закрыв края, и оставьте в холодильнике на несколько часов для маринования. Для запекания разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте мясо в течение одного часа тридцати минут. За 15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы мясо смогло зарумяниться. Проверьте готовность, проткнув центр мяса: если выделяющийся сок прозрачный – буженина готова. Подавайте блюдо горячим или теплым с картофельным гарниром, не позволяя мясу полностью остыть.

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