Буженина – блюдо, которое представляет собой большой кусок мяса, обычно свинины, запеченный в духовке. Мясо перед приготовлением маринуют в специях, а затем медленно запекают до готовности.
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Буженина в духовке
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Мясо резать не нужно, лучше образа купить цельный и красивый кусок.
- Помойте его под проточной водой и обсушите с помощью бумажного полотенца.
- Сначала подготовьте несколько зубчиков чеснока, очистив их от кожуры.
- Далее, возьмите большой кусок свинины и сделайте в нем несколько глубоких надрезов, куда аккуратно вставьте подготовленные дольки чеснока.
- Осторожно натрите весь кусок мяса солью и приправами, хорошо втирая их в мясо.
- Лук почистите и нарежьте на кольца примерно полусантиметровой толщины, выложите их на дно миски или другой емкости, где будет мариноваться мясо.
- Мясной кусок разместите на луковой "подушке", а сверху и по бокам покройте его плотным слоем оставшихся колец лука.
- Закройте емкость с мясом пищевой пленкой для защиты от высыхания и отправьте в холодильник на 24 часа для маринования.
- Когда мясо готово к запеканию, застелите противень фольгой и выложите на нее маринованное мясо вместе с луком.
- Покройте свинину дополнительным куском фольги, плотно закрыв края, и отправьте в духовку, предварительно нагретую до 220 градусов Цельсия, на один час тридцать минут.
- После этого снимите верхний слой фольги, чтобы мясо смогло подрумяниться, и продолжайте запекание еще около 30 минут.
- После готовности дайте буженине остыть прямо в духовке, а затем на дополнительные два часа поместите ее в холодильник.
- Рекомендуется нарезать мясо уже охлажденным, так оно будет сохранять форму и станет более сочным и нежным благодаря времени, проведенному на пропитку.
Буженина с черносливом
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Сначала положите чернослив на 10 минут в горячую воду, затем слейте воду через сито и дайте высохнуть.
- Для приготовления маринада смешайте в емкости соевый соус, горчицу и мелко нарезанный чеснок до получения гладкой массы.
- Омойте мясо под проточной водой и аккуратно высушите с помощью кухонного полотенца. На свинине сделайте неглубокие надрезы с одной стороны и вставьте в них подготовленный чернослив. Натрите мясо со всех сторон специями и солью, тщательно втирая их в поверхность.
- Поместите кусок мяса на кусок фольги и равномерно покройте маринадом. Заверните мясо в фольгу, герметично закрыв края, и оставьте в холодильнике на несколько часов для маринования.
- Для запекания разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте мясо в течение одного часа тридцати минут. За 15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы мясо смогло зарумяниться.
- Проверьте готовность, проткнув центр мяса: если выделяющийся сок прозрачный – буженина готова. Подавайте блюдо горячим или теплым с картофельным гарниром, не позволяя мясу полностью остыть.