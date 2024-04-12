Завтрак с хрустящим акцентом: готовим тосты с кукурузой и сыром

Представьте себе идеальное начало дня: свежесть в воздухе, первые лучи солнца, которые пробиваются сквозь шторы, и, конечно же, ароматный завтрак. Первый прием пищи должен приносить бодрость и добавлять энергии на весь день.

Завтрак – это не только первая еда дня, но и ритуал, который задает тон вашему утру и, возможно, даже дню. Хрустящие тосты с нежным расплавленным сыром и сладкой кукурузой не только невероятно вкусные, но и очень просты в приготовлении.

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Тосты с сыром и кукурузой с сыром и кукурузой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Замечательный завтрак / Фото unsplash

– 2 куска белого хлеба для тостов;– 50 грамм чеддера или другого твердого сыра;– 2 – 3 столовые ложки консервированной кукурузы;– 1 небольшой кусочек красного перца (нарезанный);– соль и перец (по желанию);– масло (для смазывания тостов).

Приготовление:

Разогрейте гриль или сковородку на среднем огне. Натрите сыр. Откройте банку кукурузы и слейте жидкость. Нарежьте небольшие кусочки красного перца. Смешайте сыр, кукурузу и красный перец в миске, добавьте соль и перец по вкусу. Смажьте одну сторону каждого куска хлеба маслом. Распределите смесь сыра, кукурузы и перца на несмащенную сторону одного куска хлеба, а затем накройте вторым куском хлеба, маслом вниз. Положите тосты на горячий гриль масляной стороной вниз и готовьте до золотистой корочки, затем переверните на другую сторону. Готовые тосты переложите на тарелку и нарежьте пополам по диагонали.