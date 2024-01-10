Что на завтрак у Сергея Притулы: универсальный рецепт блинчиков для продуктивного начала дня

10 января 2024, 23:11
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Информатор

Завтрак является одним из самых важных приемов пищи. Он придаст силы и энергии для всего дня, поэтому блюда нужно подбирать особенно вкусные. Когда выпадает возможность, этой возможностью пользуется и Сергей Притула.

В одном из своих постов в Инстаграм Сергей Притула поделился видео, как заканчивает общий с сыном завтрак и провожает его в школу. На завтрак у мужчин были блины. Приготовить их очень просто, и хорошее начало дня для вас гарантировано!

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Рецепт блинов с клубникой и сыром

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 грамм кефира;
– 300 грамм пшеничной муки;
– 2 куриных яйца;
– 40 грамм сахара для теста и 100 грамм – для начинки;
– 60 грамм подсолнечного масла;
– 500 грамм кисломолочного сыра;
– 100 грамм сметаны;
– 300 грамм клубники (может быть заморожена).

Приготовление:

  1. В большую миску вылейте кефир и вбейте яйца.
  2. Все смешайте.
  3. Всыпьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Влейте масло и снова размешайте.
  4. Поставьте сковороду для блинчиков на средний огонь.
  5. Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Для приготовления начинки соедините творог, сметану и сахар и взбейте массу миксером.
  7. Клубнику нарежьте кусочками.
  8. На каждый блинчик выложите начинку и клубнику.
  9. Подавайте с йогуртом или сметаной.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська