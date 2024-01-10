Что на завтрак у Сергея Притулы: универсальный рецепт блинчиков для продуктивного начала дня

Завтрак является одним из самых важных приемов пищи. Он придаст силы и энергии для всего дня, поэтому блюда нужно подбирать особенно вкусные. Когда выпадает возможность, этой возможностью пользуется и Сергей Притула.

В одном из своих постов в Инстаграм Сергей Притула поделился видео, как заканчивает общий с сыном завтрак и провожает его в школу. На завтрак у мужчин были блины. Приготовить их очень просто, и хорошее начало дня для вас гарантировано!

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Рецепт блинов с клубникой и сыром

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 600 грамм кефира;– 300 грамм пшеничной муки;– 2 куриных яйца;– 40 грамм сахара для теста и 100 грамм – для начинки;– 60 грамм подсолнечного масла;– 500 грамм кисломолочного сыра;– 100 грамм сметаны;– 300 грамм клубники (может быть заморожена).

Приготовление:

В большую миску вылейте кефир и вбейте яйца. Все смешайте. Всыпьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Влейте масло и снова размешайте. Поставьте сковороду для блинчиков на средний огонь. Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета. Для приготовления начинки соедините творог, сметану и сахар и взбейте массу миксером. Клубнику нарежьте кусочками. На каждый блинчик выложите начинку и клубнику. Подавайте с йогуртом или сметаной.

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