В одном из своих постов в Инстаграм Сергей Притула поделился видео, как заканчивает общий с сыном завтрак и провожает его в школу. На завтрак у мужчин были блины. Приготовить их очень просто, и хорошее начало дня для вас гарантировано!
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Рецепт блинов с клубникой и сыром
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В большую миску вылейте кефир и вбейте яйца.
- Все смешайте.
- Всыпьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Влейте масло и снова размешайте.
- Поставьте сковороду для блинчиков на средний огонь.
- Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.
- Для приготовления начинки соедините творог, сметану и сахар и взбейте массу миксером.
- Клубнику нарежьте кусочками.
- На каждый блинчик выложите начинку и клубнику.
- Подавайте с йогуртом или сметаной.