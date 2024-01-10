В одном из своих постов в Инстаграм Сергей Притула поделился видео, как заканчивает общий с сыном завтрак и провожает его в школу. На завтрак у мужчин были блины. Приготовить их очень просто, и хорошее начало дня для вас гарантировано!

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Рецепт блинов с клубникой и сыром

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В большую миску вылейте кефир и вбейте яйца.
  2. Все смешайте.
  3. Всыпьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Влейте масло и снова размешайте.
  4. Поставьте сковороду для блинчиков на средний огонь.
  5. Выпекайте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Для приготовления начинки соедините творог, сметану и сахар и взбейте массу миксером.
  7. Клубнику нарежьте кусочками.
  8. На каждый блинчик выложите начинку и клубнику.
  9. Подавайте с йогуртом или сметаной.