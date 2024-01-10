В одному зі своїх постів в Інстаграм Сергій Притула поділився відео, як закінчує спільний із сином сніданок та проводжає його у школу. На сніданок у чоловіків були млинці. Приготувати їх дуже просто, і гарний початок дня для вас гарантований!

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Рецепт млинців з полуницею та сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У велику миску вилийте кефір та вбийте яйця.
  2. Все змішайте.
  3. Всипте борошно і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Влийте олію і знову розмішайте.
  4. Поставте сковорідку для млинців на середній вогонь.
  5. Випікайте тоненькі млинці з двох сторін до золотистого кольору.
  6. Для приготування начинки з'єднайте кисломолочний сир, сметану і цукор та збийте масу міксером.
  7. Полуницю наріжте шматочками.
  8. На кожний млинець викладіть начинку та полуницю.
  9. Подавайте з йогуртом чи сметаною.