В одному зі своїх постів в Інстаграм Сергій Притула поділився відео, як закінчує спільний із сином сніданок та проводжає його у школу. На сніданок у чоловіків були млинці. Приготувати їх дуже просто, і гарний початок дня для вас гарантований!

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Рецепт млинців з полуницею та сиром

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів кефіру;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 2 курячих яйця;

– 40 грамів цукру для тіста та 100 грамів – для начинки;

– 60 грамів соняшникової олії;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів сметани;

– 300 грамів полуниці (може бути заморожена).

Приготування:

У велику миску вилийте кефір та вбийте яйця. Все змішайте. Всипте борошно і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Влийте олію і знову розмішайте. Поставте сковорідку для млинців на середній вогонь. Випікайте тоненькі млинці з двох сторін до золотистого кольору. Для приготування начинки з'єднайте кисломолочний сир, сметану і цукор та збийте масу міксером. Полуницю наріжте шматочками. На кожний млинець викладіть начинку та полуницю. Подавайте з йогуртом чи сметаною.

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