Утренние гастрономические приключения: какими тостами на завтрак смакуют в разных странах мира

Тост на завтрак – быстрый и сытный перекус для тех, кто вечно спешит. В каждой стране есть свои традиции завтрака и свои вкусные рецепты.

Дополнений к тостам не счесть – от джемов до поджаренных колбасок. И некоторые гастрономические сочетания вас очень удивят.

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Английский тост

В Великобритании тосты – неотъемлемая часть начала дня. Поджаренные корочки хлеба смакуют с яичницей, поджаренным беконом, колбасками и фасолью.

Так вкусно / Фото unsplash

Итальянский тост

Знаменитая и ароматная итальянская брускетта – это легкий и очень вкусный завтрак. Тонко нарезанный хлеб поджаривают до хрустящей корочки, затем его натирают смесью из чеснока, морской соли и оливкового масла. Также любят добавлять к тосту помидоры и сыр.

Не только аппетитно, но и красиво / Фото unsplash

Французский тост

Знаменитый завтрак, который уже давно стал вкусной классикой. Обычно хлеб, замоченный в смеси из молока и яиц, обжаривается на сливочном масле. Его часто подают с вареньем или фруктами.

Не только вкусно, но и очень просто готовить / Фото unsplash

Австралийский тост

Тост родом из Австралии подают с пастой веджимайт, которая готовится из дрожжевого экстракта из остатков пивного сусла, смешанного с овощами, солью и специями. Тосты имеют особый горьковато-соленый вкус.

Японский пост

Тост с анконом, сладкой пастой из вареного сочиваци или фасоли адзуки, которая распространена в японской кухне. Этот вариант придает завтраку сладковатый вкус.

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