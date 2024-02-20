Додатків до тостів не злічити – від джемів до підсмажених ковбасок. І деякі гастрономічні поєднання вас дуже здивують.

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Англійський тост

У Великій Британії тости – невіддільна частина початку дня. Підсмажені скоринки хліба смакують з яєчнею, підсмаженим беконом, ковбасками й квасолею.

Так смачно / Фото unsplash

Італійський тост

Знаменита та запашна італійська брускета – це легкий та надзвичайно смачний сніданок. Тонко нарізаний хліб підсмажують до хрусткої скоринки, потім його натирають сумішшю із часнику, морської солі та оливкової олії. Також люблять додавати до тоста помідори та сир.

Не тільки апетитно, а й красиво / Фото unsplash

Французький тост

Славнозвісний сніданок, який уже давно став смачною класикою. Зазвичай хліб, замочений у суміші із молока та яєць, обсмажується на вершковому маслі. Його часто подають з варенням або фруктами.

Не тільки смачно, а й дуже просто готувати / Фото unsplash

Австралійський тост

Тост родом з Австралії подають з пастою веджимайт, яка готується з дріжджового екстракту із залишків пивного сусла, змішаного з овочами, сіллю і спеціями. Тости мають особливий гіркувато-солоний смак.

Японський пост

Тост з анконом, солодкою пастою з вареного сочиваці або фасолі адзукі, яка поширена в японській кухні. Цей варіант надає сніданку солодкуватий смак.

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