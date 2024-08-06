Чтобы не покупать магазинный кетчуп: готовим томатный соус дома

6 августа 2024, 23:52
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Источник:

Beszamel

К мясу, картофелю фри или другим блюдам каждый любит добавлять соус. Больше не нужно покупать его в магазине – с этим рецептом вы легко сделаете его самостоятельно.

Рецепт домашнего томатного соуса очень прост. Нужно просто соединить несколько ингредиентов и разлить по банкам.

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Томатный соус в банках

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1/4 чайной ложки морской соли 1/4 чайной ложки морской соли;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– оливковое масло;
– соль;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки орегано.

Приготовление:

  1. Разрежьте помидоры крест-накрест и ошпарьте их.
  2. Почистите их от кожуры.
  3. Затем у помидоров удалите плодоножки и достаточно мелко нарежьте. Положите в кастрюлю и варите на медленном огне.
  4. Примерно через 15 минут перемешайте соус.
  5. Затем добавьте орегано и другие специи по вкусу.
  6. Варите на медленном огне достаточно долго, пока соус не достигнет нужной консистенции.
  7. Почистите и нарежьте лук, то же самое поступите с чесноком. Налейте в кастрюлю 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте лук и чеснок.
  8. Добавьте орегано, щепотку соли и тушите несколько минут.
  9. Затем добавьте томатное пюре, приправьте сахаром и варите под крышкой 20 минут.
  10. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и плотно закупорьте.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська