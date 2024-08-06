Чтобы не покупать магазинный кетчуп: готовим томатный соус дома
6 августа 2024, 23:52Читати новину українською
Источник:Beszamel
К мясу, картофелю фри или другим блюдам каждый любит добавлять соус. Больше не нужно покупать его в магазине – с этим рецептом вы легко сделаете его самостоятельно.
Рецепт домашнего томатного соуса очень прост. Нужно просто соединить несколько ингредиентов и разлить по банкам.
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Томатный соус в банках
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм помидоров;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1/4 чайной ложки морской соли 1/4 чайной ложки морской соли;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– оливковое масло;
– соль;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки орегано.
Приготовление:
- Разрежьте помидоры крест-накрест и ошпарьте их.
- Почистите их от кожуры.
- Затем у помидоров удалите плодоножки и достаточно мелко нарежьте. Положите в кастрюлю и варите на медленном огне.
- Примерно через 15 минут перемешайте соус.
- Затем добавьте орегано и другие специи по вкусу.
- Варите на медленном огне достаточно долго, пока соус не достигнет нужной консистенции.
- Почистите и нарежьте лук, то же самое поступите с чесноком. Налейте в кастрюлю 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте лук и чеснок.
- Добавьте орегано, щепотку соли и тушите несколько минут.
- Затем добавьте томатное пюре, приправьте сахаром и варите под крышкой 20 минут.
- Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и плотно закупорьте.