Рецепт домашнего томатного соуса очень прост. Нужно просто соединить несколько ингредиентов и разлить по банкам.
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Томатный соус в банках
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Разрежьте помидоры крест-накрест и ошпарьте их.
- Почистите их от кожуры.
- Затем у помидоров удалите плодоножки и достаточно мелко нарежьте. Положите в кастрюлю и варите на медленном огне.
- Примерно через 15 минут перемешайте соус.
- Затем добавьте орегано и другие специи по вкусу.
- Варите на медленном огне достаточно долго, пока соус не достигнет нужной консистенции.
- Почистите и нарежьте лук, то же самое поступите с чесноком. Налейте в кастрюлю 2 столовые ложки оливкового масла, добавьте лук и чеснок.
- Добавьте орегано, щепотку соли и тушите несколько минут.
- Затем добавьте томатное пюре, приправьте сахаром и варите под крышкой 20 минут.
- Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и плотно закупорьте.