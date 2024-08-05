Приготовить маринованный перец можно практически без усилий. Он имеет интенсивный характерный вкус, который может обогатить многие блюда и придать им острого акцента.
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Маринованный перец на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Сначала вымойте перец, удалите семена и белые волокна. Порежьте его и ошпарьте кипятком.
- Затем нужно приготовить рассол.
- Возьмите 5 стаканов воды, стакан уксуса, сахар и столовую ложку соли. Доведите все до кипения.
- Перец плотно уложите в банку и залейте горячим рассолом.
- В каждую банку добавить перец, душистый перец, лавровый лист и горчицу.
- Наконец влейте ложку масла и закройте банки.
- Затем пастеризуйте в горячей воде 10 – 15 минут.