Готувати її неймовірно просто. Вам знадобиться лише пів години.

Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Запіканка з капусти – простий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Нашаткуйте капусту. Покладіть її на пательню разом з улюбленими спеціями та сіллю. Трохи потушкуйте.
  2. Тим часом наріжте сир тоненькими пластинками.
  3. У формі для запікання збийте яйця з сіллю. Додайте сир та капусту і перемішайте.
  4. Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, до золотої скоринки.