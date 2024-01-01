Готувати її неймовірно просто. Вам знадобиться лише пів години.
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Запіканка з капусти – простий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Нашаткуйте капусту. Покладіть її на пательню разом з улюбленими спеціями та сіллю. Трохи потушкуйте.
- Тим часом наріжте сир тоненькими пластинками.
- У формі для запікання збийте яйця з сіллю. Додайте сир та капусту і перемішайте.
- Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, до золотої скоринки.