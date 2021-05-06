Врачи недаром советуют расценивать болезнь как возможность скорректировать наконец-то режим труда и отдыха, пересмотреть свою физическую активность и стиль питания. Во время болезни наш организм работает на пониженных оборотах. Спим не менее по 7 – 8 часов, не переедаем (более того, отказываемся от нездоровой пищи), потребляем больше, чем обычно, жидкости и мечтаем о том дне, когда сможем выйти на прогулку.
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"В ближайшие недели или даже месяцы функционировать нужно в том же ритме, – говорят медики. – За исключением, конечно, физической активности". С начала клинического выздоровления необходимо подниматься с постели и больше двигаться. Но без фанатизма: легкой зарядке мы говорим "да", а силовой тренировке в спортзале – пока "нет".
ПостCOVIDное меню / Фото Shutterstock
Еда на страже здоровья
Во время острой фазы болезни мы обычно едим мало и через силу. Преимущественно в нашем меню – или легкие перетертые супчики, или овощные салаты. Итак, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в наш организм в достаточном количестве не поступают. Вред от обеднения рациона – незначительный, ведь болеем мы относительно недолго и тратим в этот период немного энергии. Однако, вернувшись к привычному образу жизни, мы обязательно должны пересмотреть свое меню.
Витаминное меню / Фото Shutterstock
Что потреблять ежедневно:
- Продукты из цельного зерна: хлеб и крупы, богатые витаминами группы В.
- Сырые сезонные овощи и фрукты, которые являются источником клетчатки.
- Натуральные пробиотики: кисломолочные продукты (кефир, йогурты), соленые огурцы и капусту. Они помогают восстановить здоровую микрофлору кишечника. (Особенно это важно, если вы проходили антибиотикотерапию). Большинство людей думает, что кишечник участвует только в пищеварении. На самом деле этот орган отвечает также за нашу физическую и психическую форму, а также за иммунитет, 70 – 80% иммунных клеток приходится именно на кишечник!
- Легкоусвояемые белковые продукты. Ешьте яйца, рыбу, бобовые, птицу – эти продукты не перегружают почки и печень.
- Моно– и полиненасыщенные жиры. Они содержатся в орехах (например, грецких), семенах (в частности, льна), маслах (оливковом, рапсовом), жирной морской рыбе и белом мясе (курятине, индюшатине).
- Достаточное количество воды. За день следует выпивать 1,5 – 2 л воды, то есть почти столько же, сколько и во время болезни. Моча выводит из организма остатки лекарств и вирусных токсинов.
Какие продукты стоит есть каждый день / Фото Shutterstock
Какие продукты под запретом
- Сладкие газированные напитки.
- Алкоголь.
- Жареная пища.
- Белый хлеб, шлифованный (белый) рис, сладости. В них много калорий, но мало питательных веществ.
Все эти продукты провоцируют воспалительные процессы в организме, еще больше снижая его сопротивляемость!
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Витамины для восстановления
Борясь с инфекцией, наш организм нуждается в ударных дозах витаминов. И больше всего нам нужны:
- Витамин А (бета-каротина), Е и С, которые обладают антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, то есть улучшают работу иммунной системы.
- Витамины группы В. У каждого из них – свои функции, но вместе они поддерживают наше ментальное и эмоциональное здоровье. Это крайне важно, ведь, как свидетельствуют результаты исследований, от психических расстройств после перенесенного COVID-19 страдает почти каждый пятый человек!
Витамин А содержат:
- печень;
- сливочное масло;
- сыры (чеддер, камамбер, фета);
- рыба (лосось, тунец, форель);
- яйца (куриные, перепелиные);
- икра рыб (не обязательно сверхдорогая лососевая, весьма питательная икра щуки, бычка, трески, минтая).
Витамином Е богаты:
- семена подсолнечника;
- миндаль;
- масла холодного отжима (те, которыми заправляют салаты);
- кедровые орешки;
- арахис;
- рыба (лосось, радужная форель);
- авокадо;
- сырой болгарский перец (красный);
- киви.
Витамина С много в сырых овощах и фруктах, но больше всего – в:
- черной смородине;
- зелени петрушки;
- цитрусовых;
- болгарском перце (зеленом);
- брокколи;
- брюссельской капусте.
Витамины группы В вы получите, потребляя:
- курятину и индюшатину;
- лосось;
- зеленые листовые овощи;
- печень и другие субпродукты;
- яйца;
- молоко;
- устрицы и мидии;
- йогурты;
- бобовые;
- семена подсолнечника.
Для тех, кто выздоравливает, мы подобрали рецепты здоровых блюд. Соединив их, вы приготовите очень вкусный и одновременно легкий обед, с которого ваш организм получит все необходимые витамины, а также легкоусвояемые белки, полезные жиры и углеводы.
Готовить эти блюда очень легко – с ними справится даже ослабленный после болезни человек.
Легкий витаминный куриный суп с овощами и вермишелью
Витаминный куриный суп / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
- 300 г куриного бедра (можно взять, например, ТМ "Наша Ряба");
- 200 г цуккини или кабачка;
- 150 г томатов черри или обычных помидоров;
- 1 болгарский перец;
- 100 г тонкой вермишели;
- 3 горошины черного перца;
- 1 лавровый лист;
- соль и перец по вашему вкусу;
- свежий укроп.
Приготовление:
- Бедро курицы промойте, срежьте с него лишний жир и положите в кастрюлю.
- Залейте мясо 1,5 л воды, добавьте несколько горошин перца, лавровый лист и поставьте на средний огонь. После того как вода закипит, варите до готовности 20 минут. Снимите кастрюлю с огня.
- Выньте куриное бедро и пряности из бульона. Очистите мясо от костей и положите обратно в кастрюлю с бульоном.
- Поставьте бульон на средний огонь. Всыпьте в него тонкую вермишель (она, как правило, варится 3 минуты). Через минуту добавьте цуккини или кабачок, нарезанные кубиками перец и помидоры (если вы взяли черри, просто нарежьте их пополам).
- Блюдо посолите и поперчите. Варите еще 2 минуты, после чего снимите с огня.
- Подавайте с измельченной зеленью.
Такой супчик и насытит, и пищеварительную систему не перегрузит. И вообще укрепит организм. Вспомните, какой прилив сил мы чувствовали в детстве, когда бабушки во время простуды или гриппа кормили нас с ложечки ароматным бульоном! Поэтому и с последствиями COVID-19 домашние блюда с курятиной также помогут справиться.
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Салат из моркови, апельсинов и авокадо
Витаминный салат на каждый день / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
- 3 апельсина (с одного берем только цедру и сок);
- 3 морковки;
- 70 г свежей рукколы;
- 2 авокадо;
- 1 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
- Мелко нарежьте мякоть 2 апельсинов. Морковь нарежьте полукольцами (чем тоньше, тем лучше). Авокадо нарежьте тонкими ломтиками, но грубее, чем морковь и апельсины. Добавьте руколу.
- Приготовьте заправку, смешав масло с соком и цедрой апельсина.
- Полейте заправкой салат и осторожно перемешайте.
Котлеты "Фитнес" с зеленью
Котлеты "Фитнес" / Фото Наша Ряба
Ингредиенты:
- 400 г (1 упаковка) фарша "Филейный" (ТМ "Наша Ряба");
- 50 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;
- 2 куриных яйца,
- 50 г сливок 10%-ной жирности;
- 5 г свежего укропа;
- соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Хлопья смешайте с яйцами и сливками и оставьте на 5 минут – пусть набухнут.
- Добавьте к этой смеси фарш "Филейный", рубленый укроп и соль. Хорошо перемешайте и выбейте фарш, 5 – 7 раз подняв и с силой бросив на дно миски. Так из мяса выйдут пузырьки воздуха, и котлетка не будетраспадаться, а консистенция готового блюда будет однородной и очень нежной.
- Разделите фарш на 9 – 10 равных частей и сформируйте из каждой овальную котлетку. Время от времени смачивайте руки в холодной воде – так фарш не будет прилипать к рукам.
- Сформированные котлеты готовьте на пару 10 – 15 минут или запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 150 градусов. Если решите запекать, тогда предварительно долейте в форму для запекания воды (примерно на 2 см).
Готовьте легко, питайтесь здорово и больше не болейте!