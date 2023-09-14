Гратен – популярное блюдо французской кухни, которое готовят преимущественно из картофеля и сливок, заправляют специями и запекают в духовке. Тоненькие ломтики картофеля пропитываются сливками и затираются сыром – это очень вкусно.

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Гратенирование – способ кулинарной обработки, целью которого является улучшение вкусовых качеств блюда и его внешний вид. Иногда применяется для определенной герметизации. Это могут быть совершенно разнообразные блюда, запеченные до золотистой корочки.

Мы предлагаем попробовать приготовить дома именно картофельный гратен, ведь этот вариант блюда будет доступным и относительно бюджетным.

Рецепт картофельного гратена

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– соль;

– черный молотый перец;

– 300 граммов жирных сливок;

– 50 граммов сыра пармезан;

– 50 граммов сыра моцарелла;

– 50 граммов сыра чедер;

– 70 граммов бекона;

– репчатый лук.

Приготовление:

Картофель нарезаем круглыми тонкими ломтиками.

Размельченный кубиками бекон обжариваем с луком.

В миску добавляем натертый сыр сразу трех видов, вливаем сливки, добавляем соль и перец.

Высыпаем в миску обжаренный бекон с луком, добавляем картофель и хорошо перемешиваем.

Выкладываем все в жаростойкую форму, смазанную сливочным маслом, поливаем остатками сливочного соуса. Запекаем под фольгой при 180 градусах в течение 1,5 часов.

Снимаем фольгу и запекаем блюдо еще 10 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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