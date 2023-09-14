Гратен – популярна страва французької кухні, яку готують переважно з картоплі та вершків, заправляють спеціями та запікають в духовці. Тоненькі скибки картоплі просочуються вершками та затираються сиром – це дуже смачно.

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Гратенування — спосіб кулінарної обробки, ціллю якого є покращення смакових якостей страви та її зовнішнього вигляду. Інколи застосовується для певної герметизації. Це можуть бути абсолютно різноманітні страви, запечені до золотистої скоринки.

Ми пропонуємо спробувати приготувати вдома саме картопляний гратен, адже цей варіант страви буде доступним та відносно бюджетним.

Рецепт картопляного гратена

Час: 3 години

3 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 300 грамів жирних вершків;

– 50 грамів сиру пармезан;

– 50 грамів сиру моцарела;

– 50 грамів сиру чедер;

– 70 грамів бекону;

– ріпчаста цибуля.

Приготування:

Картоплю нарізаємо круглими тонкими скибками.

Подрібнений кубиками бекон обсмажуємо з цибулею.

В миску додаємо натертий сир, одразу трьох видів, вливаємо вершки, додаємо сіль та перець.

Висипаємо в миску обсмажений бекон з цибулею, додаємо картоплю та добре перемішуємо.

Викладаємо все у жаротривку форму, змащену вершковим маслом, поливаємо залишками вершкового соусу. Запікаємо під фольгою при 180 градусах протягом 1,5 години.

Знімаємо фольгу і запікаємо страву ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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