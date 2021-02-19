Кондитер Лиза Глинская поделилась ценными знаниями об инвертном сиропе, который часто используют для приготовления выпечки и десертов.

Инвертный сахар, инвертный сироп, тримолин – одно и тоже. Сладкая белая паста без запаха, приятная на вкус и слаще сахара – это инвертный сироп.

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Инвертный сироп изготавливают из свекольного тростникового сахара, который распадается на глюкозу и фруктозу.

Для чего используют инвертный сироп

Выпечка – это основное поле работы инвертного сиропа. Он задерживает влагу, с его помощью выпечка остается свежей, мягкой и рыхлой дольше. Также тримолин улучшает структуру теста.

С инвертным сиропом изготавливают конфеты, зефир, маршмелоу, кремы, ганаши, ягодные и фруктовые начинки. Он придает изделиям эластичности, блеска и улучшает консистенцию ганаша или крема. При замораживании задерживает влагу в середине десерта.

Сироп также используют как консервант, для увеличения срока годности выпечки или десерта.

Инвертный сироп можно приобрести в специальных магазинах для кондитеров или приготовить собственноручно.

Чем заменить инвертный сироп

Глюкоза, патока и тримолин – продукты, обладающие одинаковыми свойствами: не дают кристаллизоваться сахару и снижают температуру замораживания продукта.

Но следует помнить, что каждый из них нельзя взаимозаменить. Всегда используйте в рецепте тот ингредиент, который указан в рецептуре десерта.