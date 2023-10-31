Закарпатские кифлики из трех ингредиентов – давний украинский рецепт

31 октября 2023, 10:21
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Источник:

Мирослава Пекарюк

Если мы вас заинтриговали названием домашней выпечки, обязательно приготовьте ее дома. Вкус вас удивит, а рецепт вы точно сохраните для детей.

Закарпатские кифлики очень похожи на привычные для нас рогалики, но разница между ними есть. Кифлики готовят по особому рецепту теста – с белым сухим вином. Начинку можно выбирать любую, но вкуснее всего с абрикосовым домашним вареньем.

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Рецепт закарпатских кифликов

  • Время: 1 сутки

  • Порции: 20 – 25 штук
Ингредиенты:
– 400 граммов маргарина или масла;
– 400 граммов муки;
– 150 граммов белого сухого вина;
– абрикосовое варенье для начинки.

Приготовление:

  • Тесто замешиваем за день до приготовления кифликов.
  • Муку просеиваем, делаем в ней выемку и туда вливаем растопленный маргарин, а по краям наливаем вино.
  • Вымешиваем тесто до однородности, ставим его в пакет и оставляем в холодильнике на ночь.
  • На следующий день раскатываем тесто, режем его на квадратики, выкладываем на каждый квадратик повидло и закручиваем.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем кифлики 15 – 20 минут.
  • Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак