Закарпатські кіфлики дуже схожі до звичних для нас рогаликів, але відмінність між ними таки є. Кіфлики готують за особливим рецептом тіста – з білим сухим вином. Начинку можна обирати будь-яку, але найсмачніше з абрикосовим домашнім варенням.
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Рецепт закарпатських кіфликів
Час: 1 доба
- Порції: 20 – 25 штук
Приготування:
- Тісто замішуємо за день до приготування кіфликів.
- Борошно просіюємо, робимо в ньому виїмку і туди вливаємо розтоплений маргарин, а по краях наливаємо вино.
- Вимішуємо тісто до однорідності, ставимо його в пакет і залишаємо в холодильнику на ніч.
- Наступного дня розкачуємо тісто, ріжемо його на квадратики, викладаємо на кожен квадратик повидло і закручуємо.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо кіфлики 15 – 20 хвилин.
- Готову випічку посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.
Смачного!