Тыквенный тирамису – именно тот вариант сладкого десерта, который идеально дополнит осенний стол. Попробуйте такой вариант итальянского десерта, и вы будете приятно удивлены.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Рецепт тыквенного тирамису
Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Очищенную тыкву нарезаем небольшими кубиками и запекаем до мягкости при 200 градусах 30 – 60 минут (зависит от сорта тыквы). Даем остыть и пробиваем блендером до состояния пюре. ⠀
- Готовим кофе, по желанию добавляем осенние специи (корица, имбирь, мускатный орех, кардамон, гвоздика), перемешиваем и даем остыть.
- Для крема сыр маскарпоне/крем-творог, сахарную пудру и сливки взбиваем миксером до загущения. Добавляем тыквенное пюре и перемешиваем до однородности.
- Печенье погружаем в охлажденный кофе на несколько секунд и выкладываем в форму ровным слоем.
- Сверху покрываем половиной крема, снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема.
- Убираем в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпаем корицей.
Приятного аппетита!