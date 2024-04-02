У 1974 році французький шеф-кухар Жорж Пралюс винайшов загадкову техніку сувід. Він зрозумів, що вакуум та низька температура (до 100 градусів) гарантують, що їжа не втратить вологи, а смак та поживні речовини збережуться у вищій концентрації, ніж при варінні або смаженні.
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Чому ж техніка не набула широкої популярності? Причина банальна – не всі про неї знають. Тож нумо виправляти цей недолік та насолоджуватися особливим смаком соковитого м'яса.
Рецепт соковитого курячого філе
Час: 2 години + час маринування
Порцій: 2
Приготування:
- Філе миємо та обсушуємо паперовим рушником. Кладемо в миску, додаємо олію, давлений часник, паприку, соєвий соус, солимо (акуратно, соєвий соус вже солоний) та перчимо.
- Ставимо у холодильник на годину, а краще – на ніч.
- Перекладаємо філе у вакуумний пакет та вакуумуємо.
- Кладемо у мультиварку, додаємо води, щоб злегка покрила м'ясо.
- Ставимо режим "Мультишеф", ставимо температуру 65 градусів та час у 70 хвилин.
- Після цього злегка обсмажуємо філе на пательні або грилі, попередньо змастивши оливковою олією.
- Довго тримати м'ясо на пательні не варто, бо вона втратить усі переваги від техніки сувід.
Смачного!