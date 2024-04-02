У 1974 році французький шеф-кухар Жорж Пралюс винайшов загадкову техніку сувід. Він зрозумів, що вакуум та низька температура (до 100 градусів) гарантують, що їжа не втратить вологи, а смак та поживні речовини збережуться у вищій концентрації, ніж при варінні або смаженні.

Читайте також 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Чому ж техніка не набула широкої популярності? Причина банальна – не всі про неї знають. Тож нумо виправляти цей недолік та насолоджуватися особливим смаком соковитого м'яса.

Рецепт соковитого курячого філе

Час: 2 години + час маринування

Порцій: 2

Інгредієнти: – 1 куряче філе;

– 1 зубчик часнику;

– 1/2 чайної ложки меленої паприки;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Філе миємо та обсушуємо паперовим рушником. Кладемо в миску, додаємо олію, давлений часник, паприку, соєвий соус, солимо (акуратно, соєвий соус вже солоний) та перчимо. Ставимо у холодильник на годину, а краще – на ніч. Перекладаємо філе у вакуумний пакет та вакуумуємо. Кладемо у мультиварку, додаємо води, щоб злегка покрила м'ясо. Ставимо режим "Мультишеф", ставимо температуру 65 градусів та час у 70 хвилин. Після цього злегка обсмажуємо філе на пательні або грилі, попередньо змастивши оливковою олією. Довго тримати м'ясо на пательні не варто, бо вона втратить усі переваги від техніки сувід.

Смачного!

Цікавий секрет: як зробити бульйон ідеально прозорим.