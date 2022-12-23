Смаковать маковник с любимым горячим напитком – это отличный ритуал для зимних вечеров и на праздники. Готовить рулет с маком не так уж сложно, но если он начнет распадаться во время нарезки, то большого удовольствия это не доставит никому.

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Для того чтобы не собирать маковник по крохам, нужно воспользоваться одним простым приемом, который гарантирует, что целостность рулета будет сохранена.

Как сохранить целостность маковника

Каждый, кто готовит выпечку, прекрасно понимает: иногда недостаточно придерживаться рецепта, чтобы получить идеальный результат. Даже когда все делаешь правильно, то в иру вступает фактор духовки и на выходе получаешь тесто с трещинами или другие неприятности.

Идеальный результат / Фото I love bake

Маковый рулет, разваливающийся при нарезании или в руках гостей – страшный сон каждой хозяйки, имеющий все шансы стать реальностью, несмотря на все старания. Чтобы этого избежать, нужно использовать один простой прием.

Перед тем, как ставить рулет в духовку, нужно крепко завернуть его в пергаментную бумагу. Благодаря этому тесто сохранит свою целостность в любых условиях, так что ваш рулет будет иметь не только фантастический вкус, но и приятно поразит своей эстетикой.

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