Родные будут просить добавки: идея небанального супа, от которого все будут в восторге

23 марта 2024, 10:41
Читати новину українською

Источник:

Obozrevatel

Попробуйте приготовить суп по этому рецепту. Его нежный сливочный вкус понравится многим.

Такой суп готовится очень просто и быстро. Обязательно сохраните этот рецепт.

Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Сливочный суп с морепродуктами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 2 стебля сельдерея;
– 250 граммов плавленого сыра;
– 500 граммов морского коктейля;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– 2 литра воды;
– масло.

Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготовление:

  1. Морковь очень мелко нарежьте или натрите на терку.
  2. Почистьте лук и нарежьте его максимально мелкими кусочками.
  3. Лук и морковь обжарьте на растительном масле.
  4. Мелко нарежьте два стебля сельдерея и добавьте на сковороду к овощам.
  5. Плавленый сыр нарежьте мелкими кубиками.
  6. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и поставьте ее на плиту. Как только вода закипит, забросьте туда нарезанный плавленый сыр.
  7. Как только сыр расплавился, добавьте в кастрюлю нарезанный кубиком картофель. Отварите его до полуготовности. Посолите суп по вкусу и добавьте немного молотого перца.
  8. Когда картофель сварится до полуготовности, переложите в суп обжаренные овощи и перемешайте.
  9. Далее положите в суп морской коктейль. Варите на среднем огне 5 – 7 минут. Готовый суп украсьте свежей зеленью.
Любите рыбу и морепродукты? Узнайте, как выбрать свежую сельдь и с чем она лучше всего сочетается.
Автор: Ольга Котів