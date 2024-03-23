Такой суп готовится очень просто и быстро. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Сливочный суп с морепродуктами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Морковь очень мелко нарежьте или натрите на терку.
  2. Почистьте лук и нарежьте его максимально мелкими кусочками.
  3. Лук и морковь обжарьте на растительном масле.
  4. Мелко нарежьте два стебля сельдерея и добавьте на сковороду к овощам.
  5. Плавленый сыр нарежьте мелкими кубиками.
  6. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и поставьте ее на плиту. Как только вода закипит, забросьте туда нарезанный плавленый сыр.
  7. Как только сыр расплавился, добавьте в кастрюлю нарезанный кубиком картофель. Отварите его до полуготовности. Посолите суп по вкусу и добавьте немного молотого перца.
  8. Когда картофель сварится до полуготовности, переложите в суп обжаренные овощи и перемешайте.
  9. Далее положите в суп морской коктейль. Варите на среднем огне 5 – 7 минут. Готовый суп украсьте свежей зеленью.