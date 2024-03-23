Такий суп готується дуже просто та швидко. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Вершковий суп з морепродуктами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Моркву дуже дрібно наріжте або натріть на тертку.
  2. Почистьте цибулю та наріжте її максимально дрібними шматочками.
  3. Цибулю і моркву обсмажте на олії.
  4. Дрібно наріжте два стебла селери та додайте на пательню до овочів.
  5. Плавлений сир наріжте дрібними кубиками.
  6. Налийте в каструлю 2 літри води та поставте її на плиту. Як тільки-но вода закипить, закиньте туди нарізаний плавлений сир.
  7. Щойно сир розплавився, додайте в каструлю нарізану кубиком картоплю. Відваріть її до напівготовності. Посоліть суп до смаку та додайте трохи меленого перцю.
  8. Коли картопля звариться до напівготовності, перекладіть у суп обсмажені овочі та перемішайте.
  9. Далі покладіть у суп морський коктейль. Варіть на середньому вогні 5 – 7 хвилин. Готовий суп прикрасьте свіжою зеленню.