Такий суп готується дуже просто та швидко. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Вершковий суп з морепродуктами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Моркву дуже дрібно наріжте або натріть на тертку.
- Почистьте цибулю та наріжте її максимально дрібними шматочками.
- Цибулю і моркву обсмажте на олії.
- Дрібно наріжте два стебла селери та додайте на пательню до овочів.
- Плавлений сир наріжте дрібними кубиками.
- Налийте в каструлю 2 літри води та поставте її на плиту. Як тільки-но вода закипить, закиньте туди нарізаний плавлений сир.
- Щойно сир розплавився, додайте в каструлю нарізану кубиком картоплю. Відваріть її до напівготовності. Посоліть суп до смаку та додайте трохи меленого перцю.
- Коли картопля звариться до напівготовності, перекладіть у суп обсмажені овочі та перемішайте.
- Далі покладіть у суп морський коктейль. Варіть на середньому вогні 5 – 7 хвилин. Готовий суп прикрасьте свіжою зеленню.