Хрумкі та солодкі чуроси стануть чудовим сніданком, або ситним десертом! Вони легкі у приготуванні, а з підказками шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського ви точно справитесь із цією іспанською випічкою.

Володимир Ярославський поділився рецептом смачних іспанських чурос з читачами на своїй сторінці в інстаграм.

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Шеф-кухар не приховує, що сумує за подорожами Європою, щоб зменшити ностальгію вирішив приготувати вдома традиційний іспанський сніданок – чурос із заварного тіста.

Сьогодні натрапив на фото іспанських краєвидів і відразу згадав про типовий сніданок жителя цієї країни — чурос. Це знаменита солодка страва із заварного тіста. Поки Іспанія закрита, будемо створювати її у себе на кухні, – прокоментував Володимир Ярославський.

Отож, рецепт доволі простий та ви впевнені, що вам сподобається іспанський смаколик.

Рецепт чурос від шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 250 мл води;

– 250 мл молока;

– 7 – 8 курячих яєць;

– 200 г вершкового масла;

– 275 г борошна;

– 10 г солі;

– 35 г цукру.

У невеликій каструлі змішайте воду, молоко, вершкове масло, сіль та цукор. Доведіть суміш до кипіння. Невеликими порціями додавайте просіяне борошно та помішуйте дерев'яною лопаткою. Варіть тісто ще 1 – 1,5 хвилини. Зніміть тісто з плити та продовжуйте активно його вимішувати. Охолодіть тісто до 55 градусів та по одному вводьте курячі яйця. тісто не повинне бути рідким за консистенцією. Через насадку-зірочку випускайте чуроси тієї форми, яка вам подобається. Шеф-кухар рекомендує трохи їх підморозити, щоб вони рівномірно та добре просмажились. Помістіть чуроси в розігріту фритюрницю та смажте їх до золотистої скоринки при температурі понад 180 градусів. Готові чуроси посипте цукровою пудрою та корицею на ваш смак. Смачного!

Можна поекспериментувати та додати трішки меленого анісу. Для максимально гастрономічного задоволення Володимир Ярославський радить занурювати чуроси у гарячий шоколад. Саме так подають їх в Іспанії!