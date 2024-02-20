Как эклеры, но лучше: готовим жареные заварные пирожные Чуррос

Многие любят эклеры, однако их несколько трудно готовить. Чуррос намного проще – попробуйте.

Сейчас среди молодежи в Испании принято есть чуррос после веселой ночи, перед возвращением домой. Также ими завтракают 1 января, после Нового года.

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Жареные заварные пирожные

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

– 320 миллилитров воды;– 120 граммов масла;– 2 столовые ложки сахара;– щепотка соли;– 200 граммов муки;– 4 яйца;– подсолнечное масло для жарки;– сахар + корица для посыпки.

Приготовление:

Поставьте воду на огонь, добавьте сахар, соль и масло. Когда все закипит всыпьте муку и заварите тесто 2 – 3 минуты. Охладите, после чего добавьте по одному яйца, после каждого вымешивая. Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите пирожные в кипящее подсолнечное масло. Готовые Чуррос посыпьте сахаром и корицей.