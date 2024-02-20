Как эклеры, но лучше: готовим жареные заварные пирожные Чуррос
20 февраля 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:danilchenko_77
Многие любят эклеры, однако их несколько трудно готовить. Чуррос намного проще – попробуйте.
Сейчас среди молодежи в Испании принято есть чуррос после веселой ночи, перед возвращением домой. Также ими завтракают 1 января, после Нового года.
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Жареные заварные пирожные
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 320 миллилитров воды;
– 120 граммов масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов муки;
– 4 яйца;
– подсолнечное масло для жарки;
– сахар + корица для посыпки.
Приготовление:
- Поставьте воду на огонь, добавьте сахар, соль и масло.
- Когда все закипит всыпьте муку и заварите тесто 2 – 3 минуты.
- Охладите, после чего добавьте по одному яйца, после каждого вымешивая.
- Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите пирожные в кипящее подсолнечное масло.
- Готовые Чуррос посыпьте сахаром и корицей.