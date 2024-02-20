Сейчас среди молодежи в Испании принято есть чуррос после веселой ночи, перед возвращением домой. Также ими завтракают 1 января, после Нового года.

Будет вкусно Вы забудете о шарлотке и штруделе: рецепт идеального яблочного пирога из теста фило

Жареные заварные пирожные

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Поставьте воду на огонь, добавьте сахар, соль и масло.
  2. Когда все закипит всыпьте муку и заварите тесто 2 – 3 минуты.
  3. Охладите, после чего добавьте по одному яйца, после каждого вымешивая.
  4. Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите пирожные в кипящее подсолнечное масло.
  5. Готовые Чуррос посыпьте сахаром и корицей.