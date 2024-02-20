Зараз серед молоді в Іспанії заведено їсти чуррос після веселої ночі, перед поверненням додому. Також ними снідають 1 січня, після Нового року.
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Смажені заварні тістечка
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Поставте воду на вогонь, додайте цукор, сіль та масло.
- Коли все закипить всипте борошно та заваріть тісто 2 – 3 хвилини.
- Охолодіть, після чого додайте по одному яйця, після кожного вимішуючи.
- Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть тістечка в киплячу олію.
- Готові Чуррос посипте цукром та корицею.