Зараз серед молоді в Іспанії заведено їсти чуррос після веселої ночі, перед поверненням додому. Також ними снідають 1 січня, після Нового року.

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Смажені заварні тістечка

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 320 мілілітрів води;

– 120 грамів масла;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів борошна;

– 4 яйця;

– олія для смаження;

– цукор + кориця для посипки.

Приготування:

Поставте воду на вогонь, додайте цукор, сіль та масло. Коли все закипить всипте борошно та заваріть тісто 2 – 3 хвилини. Охолодіть, після чого додайте по одному яйця, після кожного вимішуючи. Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть тістечка в киплячу олію. Готові Чуррос посипте цукром та корицею.

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