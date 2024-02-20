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Яблочный пирог с тестом фило

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов теста фило;

– 150 граммов сливочного масла;

– 2 – 3 яблока;

– 300 миллилитров молока или сливок;

– 100 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– цедра лимона;

– корица.

Приготовление:

Один лист теста фило комнатной температуры смажьте маслом. Положите его в форму для выпекания. Так же положите еще один или два смазанных листа – все зависит от диаметра вашей формы. Все дно должно быть закрыто. Смажьте еще один лист теста маслом и сверните его в гармошку. Так же сделайте еще с одним. Положите две гармошки друг на друга и сверните их по спирали. Положите спираль в центр формы для выпекания. Повторите так же с оставшимся тестом, поместив все вокруг центральной спирали. Положите тонкие пластинки яблок между слоями теста. Смешайте молоко, яйца, сахар и ванильный экстракт. Вылейте смесь на тесто. По желанию можно добавить корицу и натертую цедру лимона. Выпекайте примерно 40 минут, пока тесто не станет золотистым. Подавайте с мороженым, медом или кленовым сиропом

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