Это будет намного удобнее. Ведь оно уже готово и ничего не надо замешивать.

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Яблочный пирог с тестом фило

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Один лист теста фило комнатной температуры смажьте маслом. Положите его в форму для выпекания. Так же положите еще один или два смазанных листа – все зависит от диаметра вашей формы. Все дно должно быть закрыто.
  2. Смажьте еще один лист теста маслом и сверните его в гармошку. Так же сделайте еще с одним. Положите две гармошки друг на друга и сверните их по спирали.
  3. Положите спираль в центр формы для выпекания. Повторите так же с оставшимся тестом, поместив все вокруг центральной спирали.
  4. Положите тонкие пластинки яблок между слоями теста.
  5. Смешайте молоко, яйца, сахар и ванильный экстракт. Вылейте смесь на тесто. По желанию можно добавить корицу и натертую цедру лимона.
  6. Выпекайте примерно 40 минут, пока тесто не станет золотистым. Подавайте с мороженым, медом или кленовым сиропом