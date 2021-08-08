Цикады в шоколаде: американская фабрика продает особенный десерт

Фабрика сладостей Chouquette в Мэриленде изобрела необычный рецепт сладостей. Основным ингредиентом десерта стали насекомые.

Надоедливые цикады имеют особую активность летом, когда жаркая погода заставляет их покидать свои земляные укрытия и размножаться. В этом году популяция цикад повторила рекорд 2004 года.

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Фабрика Chouquette предлагает своим клиентам попробовать хрустящих насекомых в шоколаде. Кроме того, компания поделилась рецептом, чтобы каждый мог попробовать уникальный десерт.

Свежие цикады стоит заморозить, а затем на короткое время опустить в кипящую воду. После этого цикаду обмазывают маслом и специями и жарят на свежем воздухе. В конце насекомое нужно опустить в ванну с любимым шоколадом.

Покупатели, которые уже попробовали необычный десерт, отмечают, что он очень хрустящий и напоминает чипсы в шоколаде.

Также сообщается, что цикады отличаются высоким содержанием белка и балансом витаминов.