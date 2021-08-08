Надокучливі цикади мають особливу активінсть влітку, коли спекотна погода змушує їх покидати свої земляні сховки та розмножуватися. Цього року популяція цикад повторила рекорд 2004 року.

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Фабрика Chouquette пропонує своїм клієнтам скуштувати хрустких комах у шоколаді. Окрім того, компанія поділилася рецептом, щоб кожен міг спробувати унікальний десерт.

Свіжі цикади варто заморозити, а потім на короткий час опустити в киплячу воду. Після цього цикаду обмазують олією та спеціями і жарять на свіжому повітрі. В кінці комаху потрібно опустити у ванну з улюбленим шоколадом.

Покупці, які вже спробували незвичний десерт, відзначають, що він дуже хрусткий та нагадує чипси у шоколаді.

Також повідомляється, що цикади відзначаються високим вмістом білка та балансом вітамінів.