Сезон мандаринов уже начался, а значит, скоро и новогодние праздники. Перед покупкой сладкого и вкусного фрукта трудно удержаться.

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Но делать свой выбор нужно правильно, чтобы фрукт легко чистился и был сладким.

"Новогодний" вкус / Фото Unsplash

Цвет

Мандарины должны иметь оранжевый цвет, приближенный к желтому. Фрукт с зелеными пятнами покупать не стоит – его время еще не пришло.

Твердость

В этом отношении мандарины – полная противоположность апельсинам. Этот фрукт должен быть как можно более мягким. Чем больше мягкость мандарина – тем слаще у него вкус.

Кожица

Кожа мандарина должна быть тонкой. Обязательно потрогайте фрукт перед покупкой. Переплачивать за шкурку вам не надо, разве что вы имеете на нее дальнейшие планы.

Страна

Самыми сладкими мандаринами может похвастаться Испания, но самые легкие для чистки и самые популярные фрукты из Турции. Здесь вам уже нужно учитывать собственные предпочтения, но не забудьте отведать мандарин перед покупкой – в этом вам не откажет ни один продавец!