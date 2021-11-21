Сезон мандаринів вже розпочався, а отже, незабаром і новорічні свята. Перед купівлею солодкого та смачного фрукта важко втриматися.

Цікаво Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Але робити свій вибір потрібно правильно, щоб фрукт легко чистився та був солодким.

"Новорічний" смак / Фото Unsplash

Колір

Мандарини мають мати оранжевий колір, який наближений до жовтого. Фрукт із зеленими плямами купувати не варто – його час ще не дійшов.

Твердість

У цьому плані мандарини – повна протилежність апельсинів. Цей фрукт має бути якомога м'якішим. Чим більша м'якість мандарину – тим солодший у нього смак.

Шкірка

Шкірка мандарину має бути тонкою. Обов'язково помацайте фрукт перед купівлею. Переплачувати за шкірку вам ні до чого, хіба що ви маєте на неї подальші плани.

Країна

Найбільш солодкими мандаринами може похизуватися Іспанія, але найлегші для чищення та найпопулярніші фрукти з Туреччини. Тут вам вже потрібно враховувати власні вподобання, але не забудьте скуштувати мандарин пред купівлею – у цьому вам не відмовить жоден продавець!