Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: приготовьте цитрусовые цукаты – вы будете поражены

4 февраля 2024, 16:59
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Источник:

Shuba

Цитрусовые цукаты – отличное дополнение ко многим сладким блюдам. Также это натуральное лакомство можно есть самостоятельно.

Они готовятся из шкурок. Поэтому это еще и очень экологическое блюдо.

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Рецепт цитрусовых цукатов

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 апельсина;
– 2 лимона;
– 1 чайная ложка соли;
– 200 миллилитров воды;
– 300 граммов сахара;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– свежий корень имбиря по вкусу.

Приготовление:

  1. Лимоны и апельсины тщательно помойте чистой губкой. Снимите кожуру, нарежьте ее полосками или средними кубиками.
  2. Залейте кожуру водой, чтобы она полностью их покрыла и добавьте соль. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем откиньте кожуру на сито и промойте холодной проточной водой.
  3. Залейте шкурки свежей водой, доведите до кипения и проварите минуту. Слейте воду, а кожуру промойте в сите. Попробуйте – если чувствуется горечь, проварите еще раз. Затем снова промойте и оставьте в сите стекать.
  4. Для сиропа сахар залейте водой, добавьте лимонный сок и натертый на мелкую терку имбирь по своему вкусу. Варите, пока сахар полностью не растворится.
  5. Выложите кожуру в сироп. Готовьте их на слабом огне, помешивая, до полупрозрачности. Вареные цукаты откиньте на сито.
  6. Противень застелите пергаментом, разложите цукаты. Сушите их в духовке при температуре 80 – 100 градусов около 30 минут. Готовые цукаты храните в герметичной посуде в холодильнике.

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Автор: Ольга Котів